Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Restaurant: Unbekannte erbeuten Bargeld

Bad Oeynhausen (ots)

Unbekannte sind am vergangenen verlängerten Wochenende in das türkische Restaurant "Konak" in Bad Oeynhausen eingebrochen. Dabei erbeuteten die Diebe einen geringen Geldbetrag.

Am Samstagmittag, 2. Mai, wurden die Beamten der Kriminalwache zu der im Harrenhof in Werste gelegenen Gaststätte gerufen. Den Feststellungen der Ermittler zufolge schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Hier durchstöberten sie Schränke und Schubladen. Mit dem Bargeld verschwanden sie anschließlich unbemerkt. Am Freitagmittag sei laut dem Restaurantbetreiber noch alles in Ordnung gewesen. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise unter Telefon (0571) 88660.

