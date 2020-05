Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizisten setzten Randalierer mit Pfefferspray außer Gefecht

Lübbecke (ots)

Unter dem Einsatzstichwort "randalierende Person" wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Samstag, 2. Mai, zum Parkhaus am Krankenhaus in Lübbecke gerufen. Als die Beamten um kurz nach Mitternacht eintrafen, fanden sie auf einem der Parkdecks eine männliche Person am Boden liegend vor. Diese wies leichte Verletzungen auf. Daneben stand ein Pkw, dessen hinteres Kennzeichen abgerissen war. Zudem waren an dem Fahrzeug die Scheibenwischer und die Außenspiegel verdreht. Nachdem die Polizisten den stark alkoholisierten Mann wachgerüttelt hatten, gab dieser an, den Pkw beschädigt zu haben.

Da die Person, wie sich später herausstellte ein 55-jähriger Mann aus der Gemeinde Stemwede, anschließend immer aggressiver gegenüber den Einsatzkräften auftrat, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Letztlich mussten die Beamten Pfefferspray einsetzen, um den Randalierer außer Gefecht zu setzen. Die Versorgung seiner leichten Verletzungen erfolgte im Anschluss im Krankenhaus. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu.

