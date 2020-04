Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hausbrand in der Weserstraße: Polizei geht von Brandstiftung aus

Bad Oeynhausen (ots)

Ermittler der Polizei Minden-Lübbecke sowie ein Brandursachensachverständiger untersuchten am Freitagvormittag das nach einem Feuer in der Nacht zu Dienstag schwer beschädigte und seitdem unbewohnbare Wohn- und Geschäftshaus in der Weserstraße. Hierbei konnten sie keine Spuren feststellen, die auf eine technische Ursache hinweisen. Vielmehr gehen die Spezialisten mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Brandstiftung aus. Ursprungsort des Feuers ist ein Holzschuppen im rückwärtigen Bereich des Gebäudekomplexes.

Festgestellt wurde das Feuer am Dienstag gegen 3.45 Uhr von einem vorbeifahrenden Lkw-Fahrer. Obwohl erste Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr kurz nach dem Notruf eintrafen, griffen die Flammen vom Unterstand auf das Wohnhaus über. Es entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Wer entlang der Weserstraße sowie im umliegenden Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) 88660 an die hiesigen Ermittler.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell