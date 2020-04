Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos in Königstor beschädigt

Minden (ots)

In der Nacht zu Donnerstag sind in Königstor insgesamt drei Autos von Unbekannten demoliert worden.

Um kurz nach Mitternacht wurden die Beamten in die Schenkendorfstraße gerufen. Hier hatte eine Zeugin kurz zuvor in Nähe der Schillerstraße ein lautes Geräusch gehört und bei einem Blick aus dem Wohnungsfenster die Beschädigung eines Außenspiegels an einem schwarzen VW Polo gesehen. Nach Eintreffen des Streifenwagens bemerkten die Einsatzkräfte außerdem Beschädigungen der Außenspiegel an einem silbernen Ford Fiesta sowie einem blauen Opel Corsa.

Hinweise zu den Tätern bitte unter Telefon (0571) 88660 an die Polizei.

