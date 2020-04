Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt mutmaßlichen Fahrraddieb

Minden (ots)

Als eine Streifenwagenbesatzung am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr die Rodenbecker Straße stadtauswärts befuhr, bemerkte sie zwei männliche Jugendliche an einer Bushaltestelle. Als eine der Personen den Streifenwagen entdeckte, ergriff sie unvermittelt mit einem Fahrrad die Flucht in das Glacis in Richtung der Königstraße.

Da den Beamten dieses Verhalten verdächtig vorkam, folgten sie dem Jugendlichen. Unweit der Bushaltestelle entfernt, bemerkten sie, wie der Junge das blaue Damenrad der Marke "Ortler" in einem Gebüsch zu verstecken versuchte. Daraufhin forderten sie den Teenager auf stehenzubleiben. Bei seiner Befragung gab der 15-jährige Mindener zu verstehen, das Fahrrad zuvor selber in den Bastauwiesen gefunden zu haben. Da ein Abgleich im polizeilichen Sachfahndungssystem hingegen einen Treffer ergab, besteht der Verdacht, dass das Fahrrad zuvor gestohlen worden war.

Aus diesem Grund stellten die Polizeibeamten das Rad sicher. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der 15-Jährige vor Ort entlassen. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell