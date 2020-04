Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Haus nach Brand unbewohnbar.

Bad Oeynhausen

In der Nacht zu Dienstag wurde ein Wohn- und Geschäftshaus in der Weserstraße durch einen Brand erheblich beschädigt. Ausgebrochen ist das Feuer vermutlich in einem am Haus angrenzenden Holzschuppen. Von hier aus griffen die Flammen auf das Wohngebäude über. Derzeit ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Menschen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt werden. Daher wird in den nächsten Tagen ein Sachverständiger den Brandort untersuchen. Die Schadenshöhe liegt vermutlich im sechsstelligen Bereich.

Nach bisherigen Erkenntnissen entdeckte ein vorbeifahrender Lkw-Fahrer gegen 3.45 Uhr die Flammen und alarmierte die Leitstelle der Polizei per Notruf. Bereits wenige Minuten später trafen erste Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort ein. Mit einem Großaufgebot konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindern und den Brand löschen. Während des Einsatzes war die Weserstraße für rund vier Stunden komplett gesperrt.

