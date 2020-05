Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallfahrer nach Zeugenhinweis gestellt

Kreis Minden-Lübbecke, Minden (ots)

Am Freitag, gegen 00.50 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit einem Citroen die Wittelsbacherallee in Fahrtrichtung Königstraße. In Höhe der Schenkendorfstraße kam das Fahrzeug aus ungeklärte Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Vorgarten. Obwohl er dort einen erheblichen Schaden verursacht hatte, setzte der Unfallfahrer sein Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge folgte ihm und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige erheblich alkoholisiert war. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der Sachschaden wird auf etwa 5.200,-Euro geschätzt.

