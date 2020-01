Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sachschaden durch Böller;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Sachschaden durch Böller

Dautphetal-Buchenau: Mit Böllern hantierten Unbekannte zwischen Sonntag, 29. Dezember und Mittwoch, 1. Januar auf dem Gelände einer Firma in der Neue Landstraße herum. Durch das Zünden der Feuerwerkskörper entstanden Schäden an der Eingangstür und einem Firmenwagen. Der Sachschaden beträgt 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

