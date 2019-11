POL-HB: Nr.: 0736--Nächtlicher Überfall - Polizei sucht Zeugen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Huchting, Harriersand Zeit: 15.11.19, 22.05 Uhr

Ein bisher unbekannter Mann überfiel Freitagnacht eine 48-Jährige in Huchting. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 48 Jahre alte Frau überquerte gegen 22 Uhr die Straße Harriersand in Richtung eines Einkaufmarktes, als sich ihr an der Ecke zur Robinsbalje von hinten ein Mann näherte. Er schubste sie heftig, so dass die 48-Jährige zu Fall kam. Dabei entriss der Angreifer ihr die Handtasche. Anschließend flüchtete der Räuber mitsamt der Beute in Richtung Huchtinger Heerstraße. Die 48-Jährige erlitt einen leichten Schock, blieb aber ansonsten unverletzt. Sie rief den Notruf der Polizei. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Täter soll etwa 180 Zentimetern groß und sehr schlank sein. Er war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke mit gesteppten Querstreifen, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen mit einem weißen Nike-Zeichen bekleidet. Er trug eine schwarze Kapuze über den Kopf.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer hat die Tat beobachten können? Wem ist Freitagnacht ein Verdächtiger im Bereich Harriersand / Huchtinger Heerstraße aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362 - 3888 entgegen.

