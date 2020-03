Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unbekannte raubt 61-Jährigen die Handtasche

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 15.15 Uhr, kam es auf dem Kaiserwall, in Höhe einer Backerei, zu einem Handtaschenraub. Eine bislang unbekannte Täterin entriss einer 61-Jährigen hier die Handtasche und eine graue Nylon-Einkaufstasche. Obwohl die 61-Jährigen noch versuchte, ihre Taschen festzuhalten, gelang es der Täterin diese zu erlangen. Mit den Taschen flüchtete sie über den Kaiserwall, die Dortmunder Straße und der Straße Am Sandershof. Die Täterin war etwa 1,60 Meter groß, hatte ein schwarz/grau gemustertes Kopftuch auf und trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

