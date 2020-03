Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei maskierte Männer überfallen 21-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 4 Uhr, ging ein 21-jähriger Halterner auf der Halterner Straße, als er nach seinen Angaben in Höhe der Augustaschule von zwei maskierten Männern angegriffen wurde. Von hinten hielt ihm einer der Täter ein Messer an den Hals, um an seine Wertsachen zu gelangen. Da er sich wehrte, flüchteten die Täter, ohne ihm etwas gestohlen zu haben, in unbekannte Richtung. Der 21-Jährige kann die Täter und die Maskierung nicht näher beschreiben. Bei dem Angriff wurde er durch das Messer an der Hand und im Gesicht verletzt. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell