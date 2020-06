Polizei Paderborn

POL-PB: Lenkrad und Navigationsgerät gestohlen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben am Wochenende das Lenkrad und ein fest verbautes Navigationsgerät aus einem 3er BMW an der Straße Im Lichtenfelde in Paderborn gestohlen. Der Fahrer hatte das Fahrzeug dort am Samstag gegen 20.00 Uhr am Straßenrand geparkt. Am Sonntagvormittag stellte er gegen 11.45 Uhr fest, dass linksseitig im hinteren Bereich des Fahrzeugs eine Scheibe eingeschlagen worden war. Zudem war die Beifahrertür nur angelehnt. Die genannten Bedienelemente des Autos fehlten. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise über die Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

