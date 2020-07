Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer (22.07.2020)

Spaichingen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt der 45-jährige Lenker eines Fahrrades bei einem Verkehrsunfall, der sich am Morgen des heutigen Mittwochs gegen 06.45 Uhr am Kreisverkehr Hauptstraße / Obere Bahnhofstraße / Bundesstraße 14 ereignete. Der 29-jährige Lenker eines Skoda Superb befuhr die Hauptstraße in Richtung Balgheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr missachtete er die Vorfahrt des bereits in dem Kreisverkehr fahrenden Fahrradfahrers, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Einsatz eines Rettungsdienstes zur Versorgung der leichten Beinverletzung des Fahrradfahrers war nicht erforderlich.

