Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Brand gemeldet

Steinfurt (ots)

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind am Donnerstagnachmittag (06.02.2020), gegen 15.30 Uhr, zu einem Brand an der Laerstraße gerufen worden. Den Angaben zufolge war ein neben einem Wohnhaus stehender Carport in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen hatten an der Außenverkleidung des Carports gelagerte Baumaterialien und Müll Feuer gefangen. Dieses war dann auf den Carport übergegangen. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen beträgt der Sachschaden etwa 4.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit ist noch unklar, wie das Feuer entstehen konnte.

