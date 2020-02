Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (05.02.2020), gegen 13.30 Uhr, wurde auf der Bockradener Straße 38 ein Ford Transit am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als der Fahrer am nächsten Tag, gegen 06.00 Uhr, sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, stellte er an der hinteren linken Fahrzeugseite eine Beschädigung fest. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Transit gefahren, denn es wurden am Unfallort fremde Fahrzeugteile gesichert. Der Schaden am Transit wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

