Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall mit Sachschaden (14.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 13.11.2020, gegen 11:40 Uhr in Rottweil in der Oberndorfer Straße. Ein 47-jähriger PKW-Lenker wollte von der Tannstraße nach links in die Oberndorfer Straße abbiegen und übersah hierbei den PKW eines dort ordnungsgemäß fahrenden 45-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW bei dem ein Sachschaden von 4000 Euro entstand. Personen kamen nicht zu schaden.

