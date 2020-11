Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Sachbeschädigungen an PKW mittels Flüssigkeit -Zeugensuche- (14.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Gleich zwei abgestellte PKW in der Villinger Straße in Singen wurden im Tatzeitraum von Samstag, 24.10.2020 bis Sonntag, 25.10.2020 durch bislang unbekannte Täterschaft mittels einer verspritzten, vermutlich säurehaltigen Lösung beschädigt. Da sich das Schadensbild erst nach wenigen Tagen deutlich zu erkennen gab, wurden die Beschädigungen an einem PKW erst jetzt entdeckt. An den Schadensstellen entstanden zunächst Flecken, im weiteren Verlauf löste sich der Lack ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können oder bislang unbekannte Geschädigte, die ebenfalls solche Beschädigungen an ihrem PKW festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen (Tel. 07731-8880) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

PHK Thorsten Kölling

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell