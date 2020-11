Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, Lkrs. KN) Schießübungen an Grillhütte

TengenTengen (ots)

An der Brodlosen-Grillhütte in Beuren am Ried sind mit einem Luftgewehr oder einer Luftpistole offenbar Schießübungen durchgeführt worden. Dabei entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die verständigte Polizei Engen hat bei der Aufnahme der Anzeige wegen gemeinschädlichen Sachbeschädigung allein 27 Einschüsse in den Fensterscheiben und viele weitere im Holzgebälk der Hütte gezählt. Bei der verwendeten Munition handelt es sich um sogenannte Diabolo-Geschosse, die bei Luftdruckwaffen Verwendung finden. Wann genau die Beschädigung der Hütte stattfand, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet unter 07733 9409-0 um Zeugenhinweise.

