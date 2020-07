Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrzeug mit Eiern beworfen- Jugendliche flüchten

Herford (ots)

(sls) Die Fahrerin eines roten Mercedes Benz befand sich am Mittwochnachmittag (29.7.) mit dem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Goebenstraße. Nachdem sie zunächst gegen 15.20 Uhr eine dortige Waschanlage benutzte, parkte sie ihr Fahrzeug ein, um den Pkw weiter zu reinigen. Plötzlich warfen zwei Jugendlich, ohne erkennbaren Grund, rohe Eier gegen ihr Fahrzeug, so dass dieses beschmutzt und leicht beschädigt wurde. Anschließend flüchteten die beiden Täter, lachender Weise, mit dem Fahrrad in Richtung Goebenstraße. Die Geschädigte versuchte noch hinterherzulaufen, konnte aufgrund der höheren Geschwindigkeit der Fahrräder die beiden Jugendlichen nicht mehr erreichen. Die Beschuldigten werden mit ca. 11-15 Jahren und schlanker Statur beschrieben. Einer der Jugendlichen trug eine olivgrüne Jacke. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall der Sachbeschädigung und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtenden Jugendlichen machen können. Sie erreichen die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

