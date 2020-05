Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rollerdiebstahl auf dem Kauflandparkplatz

Bendorf (ots)

Am 20.05.2020, gegen 18:30 Uhr, wurde die Polizei in Bendorf vom Geschädigten darüber in Kenntnis gesetzt, dass dieser nach einem Einkauf seinen Motorroller vermisse. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller in der Zeit vom 20.05.2020, 17:15-18:10 Uhr vom Kauflandparkplatz entwendet wurde.

Bei dem entwendeten Roller war zum Zeitpunkt des Diebstahls die Lenkradsperre nicht aktiv, sodass derzeit davon ausgegangen werden muss, dass der Täter den Roller einfach vom Gelände geschoben hat. Bei dem Roller handelt es sich um einen weinroten Roller der Marke "Piaggio". Zeugen, die Hinweise auf die genaue Tat oder auf den/die Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell