Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Lahnstein (ots)

Auf der B 42 zwischen Braubach und Lahnstein kam es gegen 18:30 Uhr im Bereich der Auffahrt Braubach Nord zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist. Eine 77-jährige Autofahrerin wollte auf die B 42 auffahren, um ihre Fahrt nach links in Richtung Braubach fortzusetzen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Kraftrad, das die B 42 aus Richtung Braubach kommend in Richtung Koblenz befuhr. Der 55-jährige Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw Fahrerin stand unter Schock. Die B 42 war für ca. 2 ½ Stunden voll gesperrt, da der zuständige Bereitschaftsstaatsanwalt ein Sachverständigengutachten angeordnet hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell