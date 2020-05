Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung durch Graffiti

Koblenz-Pfaffendorf (ots)

Am Samstag, 16.05.2020 wurden in der Emser Straße in Koblenz-Pfaffendorf mehrere Graffiti an verschiedenen Verkehrszeichen und Garagentoren festgestellt. Diese sind vermutlich in der vorangegangenen Nacht durch bislang unbekannte Täter angebracht. In der folgenden Nacht wurden am Sonntag, den 17.05.2020 um 00:45 Uhr Jugendliche gesehen, wie sie mit Sprühdosen in der Emser Straße in Koblenz-Pfaffendorf in Richtung des Leinpfades am Rhein gingen. Im dortigen Bereich, sowie den umliegenden Straßen wurden erneut Graffiti festgestellt. Die Jugendlichen liefen aber weg und konnten nicht mehr angetroffen werden.

Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel: 02621-9130

