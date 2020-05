Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht Bergweg, Vallendar

Vallendar (ots)

Wie der Polizei Bendorf erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich in der Nacht vom Do., 07.05.2020- auf den Freitag, 08.05.2020 eine Unfallflucht im Bereich des Bergwegs in Vallendar, Höhe Hausnummer 47. Hier wurde ein geparkter blauer Audi Kombi von einem unbekannten Fahrzeug im vorderen Bereich beschädigt. Am beschädigten Fahrzeug konnten rötliche Anhaftungen festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Bereich. Die Polizei bitte Zeugen die etwas von dem Unfall wissen oder gesehen haben, sich bei der Polizei in Bendorf unter der 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de zu melden.

