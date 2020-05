Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Bleiverglasung an Kirche beschädigt

Winningen (ots)

An der Evangelischen Kirche in Winningen wurde in der Zeit zwischen dem 10.05. und 11.05.2020 eine im Obergeschoss befindliche, bleiverglaste Scheibe beschädigt. Die Verglasung wurde von außen beschädigt, es konnte aber in der Kirche selbst kein Wurfgeschoß gefunden werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Brodenbach in Verbindung zu setzen.

