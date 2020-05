Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende 08.-10.05.2020

Andernach (ots)

Die Polizei nahm im Dienstgebiet im oben genannten Zeitraum 13 Verkehrsunfälle mit Sachschaden auf, überwiegend im Zusammenhang mit ruhendem Verkehr - sprich Parkplatzrempler. Am Freitagabend kam es in Andernach an der Ampelkreuzung Aktienstraße / Auffahrt B9 FR Nord aufgrund einer Vorfahrtsmissachtung zum Unfall, beide Beteiligte blieben aber unverletzt.

Bei weiteren 3 Verkehrsunfallaufnahmen wurden Personen leicht verletzt. Am Freitagnachmittag wurde in der Hauptstraße Namedy ein Fahrradfahrer von einem Pkw erfasst, der von einer Hofeinfahrt auf die Straße auffahren wollte und den Radfahrer auf dem parallel verlaufenden Radweg zu spät wahrnahm. Aufgrund der geringen Geschwindigkeiten der Beteiligten kam der Radfahrer glimpflich davon. Am frühen Samstagabend missachtete ein Pkw-Führer die Vorfahrt eines Kleinkraftrades an der Einmündung Bismarckstraße/Im Boden, wodurch dieser stürzt und sich leichte Verletzungen zuzieht.

Am Samstagnachmittag führte ein Vorfahrtsverstoß in Mülheim-Kärlich zu leichten Verletzungen und erheblich beschädigten Fahrzeugen im Einmündungsbereich Bahnhofstraße / K96.

Sachbeschädigung in Weißenthurm Unbekannte warfen in der Nacht zu Samstag in der Kettiger Straße Böller in einen Briefkasten, der dadurch erheblich beschädigt wurde. Ereigniszeit war gegen 02:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Andernach telefonisch unter 02632-921-0 entgegen.

Wegen ruhestörenden Lärms musste die Polizei Andernach 4 Mal ausrücken.

