Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Pkw

Lahnstein (ots)

Am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass an einem Pkw Audi, der in der Bergstraße geparkt war, 2 Reifen zerstochen worden sind. Die Polizei bittet um Hinweise.

