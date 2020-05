Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brandstiftung

Lahnstein (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entzündeten bislang unbekannte Täter an der Gebäuderückseite des REWE-Markts, Am Rasenplatz, unmittelbar an einer Tür zu einem Lagerraum ein Feuer. Glücklicherweise konnte sich der Brand nicht weiter ausbreiten. Die Brandreste und Rußanhaftungen wurden erst am nächsten Morgen bemerkt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

