Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Bendorf mit unbekanntem Zeugen

Bendorf (ots)

Am 09.05.2020 in der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 13:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Kaufland in Bendorf zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein weißer Toyota beschädigte hierbei ein anderes geparktes Fahrzeug. Der Unfallverursacher wurde von einem unbekannten Zeugen beobachtet und hinterließ eine Nachricht am geparkten Fahrzeug ohne seine Personalien zu hinterlegen oder die Polizei zu verständigen. Beim abgelesenen Kennzeichen des Unfallverursachers kam es nach ersten Ermittlungen zu einem Ablesefehler. Der unbekannte Zeuge wird daher gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bendorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf



Telefon: 02622-9402-0

E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell