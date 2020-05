Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in der Nordallee

Lahnstein (ots)

Am Donnerstag, den 07.05.2020, wurde auf dem Parkplatz in der Nordallee in Lahnstein ein geparkter weißer Kleinwagen im Heckbereich stark beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam vermutlich ein Fahrzeug beim Vorbeifahren von der Fahrbahn ab und touchierte dabei den geparkten PKW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich aufgrund des Spurenbildes um ein Zweirad, also einen Motorroller oder ein Motorrad, gehandelt haben. Es wurde eine Anzeige wegen Fahrerflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-9130

pilahnstein@polizei.rlp.de



