Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Bendorf, B 413 Bendorf-Sayn in FR Isenburg (ots)

Am Montag, den 04.05.2020 um 18:11 h wird die hiesige Dienststelle über einen Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer auf der B 413 zwischen den Ortslagen Bendorf-Sayn und Isenburg in Kenntnis gesetzt. Vor Ort kann durch die eingesetzten Beamten ein 57-jähriger Mann angetroffen werden, der zwar ansprechbar - jedoch erheblich verletzt ist. Zwecks weiterer medizinischer Abklärung wird der Verletzte zunächst in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Die B 413 musste während der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen für die Dauer von ca. 1 h vollgesperrt werden.

Da der Unfallhergang vor Ort nicht abschließend rekonstruiert werden kann, fragt die Polizei jetzt: Wer hat den Verkehrsunfallhergang beobachtet und kann sachdienliche Angaben machen?

