POL-LWL: Kleintransporter mit in Dänemark gestohlenen Fahrrädern gestoppt

Stolpe (ots)

Auf der BAB 24 bei Stolpe hat die Polizei am Dienstag einen mit 25 hochwertigen Fahrrädern beladenen Kleintransporter gestoppt. Im Zuge der noch laufenden Überprüfungen hat die Polizei bereits feststellen können, dass 7 Fahrräder im Gesamtwert von ca. 13.000 Euro in Dänemark entwendet wurden. Da der 44-jährige Fahrer des Kleintransporters keine Herkunftsnachweise vorweisen konnte und an einigen Fahrrädern die Diebstahlssicherungen beschädigt waren wird vermutet, dass auch die übrigen Fahrräder möglicherweise gestohlen wurden. Die Überprüfungen hierzu dauern noch an. Der aus der Ukraine stammende Beschuldigte befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe hatten den Kleintransporter gegen Mittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf dem Rastplatz Stolpe gestoppt und den Fahrer später vorläufig festgenommen. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei in Parchim wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Die dänischen Ermittlungsbehörden haben unterdessen die Auslieferung des Beschuldigten beantragt.

