POL-PDKL: Faß mit Altöl entsorgt

Leckes Altölfass an Feldweg abgestellt

Am 14.01.2020 wird in der Verlängerung der Bruchstraße, in Höhe des dortigen Hügelgrabes, am dort angrenzenden Wäldchen ein noch ca. zu dreiviertel gefülltes und leckes Altölfass aufgefunden. Aus diesem lief eine nicht exakt bestimmbare Menge, maximal ein Viertel des Fassungsvermögens des Fasses, an Altöl in das dortige Erdreich.

Eine entsprechende Entsorgung des blauen Ölfasses wurde veranlasst. Alle weiteren erforderlichen Maßnahmen wurden seitens der KV Kusel übernommen.

Sachdienliche Hinweise die zur Ermittlung des Umweltschädigers führen, bitte an die Polizei Schönenberg-Kübelberg unter der Tel-Nr.: 06373-822-0.

