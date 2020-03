Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Jagdkanzeln beschädigt

Parchim (ots)

Insgesamt sieben Jagdkanzeln, sogenannte Hochsitze, sind in der Region Parchim durch unbekannte Täter umgeworfen und beschädigt worden. Der Vorfall, der der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, ereignete sich in den letzten sechs Tagen im Waldgebiet Buchholz bei Parchim. Der dabei angerichtete Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf über 1.000 Euro belaufen. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und bittet nun um Hinweise. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird vermutet.

