Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - 2 Leichtverletzte

Asbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in dem Ortsteil Krankel aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Wohnungsbrand. Die beiden in der Wohnung befindlichen Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in das örtliche Krankenhaus verbracht. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in dem Haus. Die Brandwohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar, die anderen Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

