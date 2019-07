Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall (hin)

Einbeck (ots)

Am 07.07.2019, gegen 00.10h befuhr eine 51-jährige Fredenerin mit ihrem PKW die B3 in Richtung Alfeld. In Höhe des Anschlusses der B 64 erfasste sie ein Wildschwein, welches von rechts nach links über die Fahrbahn wechselte. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro, das Wildschwein entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

