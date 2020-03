Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Holzschuppen in Brand

Schüttorf (ots)

Am Freitagabend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer am Ohner Diek ausrücken. Hier war aus noch ungeklärter Ursache ein freistehender Holzschuppen in Brand geraten. Nachdem die Anwohner durch ihren unruhigen Hund auf das Feuer aufmerksam wurden, verständigten sie die Feuerwehr. 33 Kräfte aus Bad Bentheim und Schüttorf waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen vor Ort. Der Holzschuppen wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Verletzte wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell