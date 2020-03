Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Coronavirus - Großteil der Oldenburger beachtet die Allgemeinverfügungen der Stadt Oldenburg++

Oldenburg (ots)

Nach Einschätzung der Polizei verhielt sich die deutlich überwiegende Mehrheit der Oldenburger Einwohner bisher vorbildlich. Die durch die Stadt Oldenburg erlassenen Allgemeinverfügungen finden in der breiten Mehrheit der Bevölkerung scheinbar große Akzeptanz. So wirkten die Straßen und Plätze am Sonntagvormittag wie leergefegt. In Ausnahmefällen war es aber erforderlich, Verhaltenshinweise zu geben. Diese wurden dann auch mit viel Vertändnis für die Situation umgesetzt. Nur eine zwölfköpfige Personengruppe aus Oldenburg im Alter von 19-29 Jahren erwies sich als wenig einsichtig. Eine Polizeistreife stellte diese Gruppe am Sonntag, um 01.30 Uhr, auf dem Parkplatz des Einkaufslandes Wechloy fest. Da gegenwärtig das Zusammenkommen von mehr als zehn Personen in der Öffentlichkeit untersagt ist, erfolgte zunächst eine Ansprache durch die Polizei. Die Gruppe stellte sich jedoch als äußerst uneinsichtig dar und zeigte sich unverständlicherweise noch amüsiert bezüglich der Corona-Diskussion. So vernahmen die aufnehmenden Beamten wiederholtes lautes und eindeutig vorgetäuschtes Husten mit anschließendem Gelächter. Die Polizei geht konsequent gegen solches Verhalten vor. Gegen die zwölf Gruppenmitglieder wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

