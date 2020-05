Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Braubach (ots)

Am Samstag, den 16.05.2020 ereignete sich gegen 17:20 Uhr in der Heinrich-Schlusnus-Straße in Braubach ein Verkehrsunfall. Ein PKW touchierte beim Vorbeifahren einen anderen dort bereits geparkten PKW. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich weiter um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Laut Zeugenaussagen handelt es sich um einen silbernen PKW, vermutlich Opel Astra. Die Beschädigungen am PKW des Unfallverursachers müssten sich an der linken Fahrzeugseite befinden.

Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel: 02621-9130

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



