Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trächtiges Reh von Hund gerissen

Winningen (ots)

Zwischen Freitag, dem 15.05.2020, 09:30 Uhr und Samstag, dem 16.05.2020, 16:00 Uhr, wurde ein trächtiges Reh im Wäldchen oberhalb des Kuhstiefelwegs in Winningen von einem Hund gerissen. Auf Grund der Verletzungen des Rehs wird davon ausgegangen, dass ein oder mehrere freilaufende Hunde das Tier jagten und töteten. Hundehalter werden gebeten, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein und ihre Tiere an der Leine zu führen. Zeugen, die im benannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Brodenbach in Verbindung zu setzen.

