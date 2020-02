Polizei Mettmann

POL-ME: 43-Jährige mit Pfefferspray angegriffen - Polizei sucht Zeugen - Erkrath - 2002060

Mettmann (ots)

Am Sonntag (09. Februar 2020) hat eine bislang unbekannte Frau eine 43 Jahre alte Erkratherin mit Pfefferspray angegriffen. Dem vorausgegangen war nach ersten Erkenntnissen ein Streit um Fotoaufnahmen.

Das war passiert:

Gegen 14:40 Uhr ging die Erkratherin entlang des Sternwartenwegs. Dabei filmte sie mit ihrer Handykamera einen Schwarm Vögel, der gerade über die dort angrenzenden Felder geflogen war. Hiervon fühlte sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine bislang unbekannte Frau belästigt, welche ebenfalls gerade die Vögel beobachtet hatte und diese sogar fütterte. In der falschen Annahme, sie sei von der 43-Jährigen gefilmt worden, griff die Unbekannte die Erkratherin an und sprühte ihr Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend flüchtete die Frau fußläufig in Richtung Kopernikusstraße.

Die Polizei sucht nun mit folgender Personenbeschreibung nach Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Frau geben können:

- circa 70 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - kräftige Statur - helle Haut - trug eine Brille - trug eine schwarze Mütze und einen hellen Mantel - führte einen kleinen weißen Hund mit kurzem Fell und roter "Jacke" mit sich - osteuropäisches Erscheinungsbild - sprach mit Akzent

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

