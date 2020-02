POL-ME: Neun Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen - Haan - 2002057

Polizei Mettmann

Am späten Samstagabend (08. Februar 2020) wurden in Haan-Gruiten an der Bahnstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Gegen 19:30 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei, da sie an ihrem Auto Kratzspuren feststellte. Wenig später bemerkte sie auch anderen geparkten Wagen Kratzspuren. Insgesamt neun Autos wurden von bislang noch unbekannten Tätern an der zum Gehweg gewandten Fahrzeugseite beschädigt.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des oder der Täter vor. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen.

