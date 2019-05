Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 14-jähriger Radler bei Unfall schwer verletzt

Schwalmtal-Amern (ots)

Schwer verletzt wurde am heutigen Montag, d. 27.05. gegen 16.40 Uhr ein 14-jähriger Radler aus Amern, der leider keinen Helm trug. Der Junge befuhr aus Niederkrüchten kommend die Roermonder Straße. Nach ersten eigenen Angaben war er dann während der Fahrt "abgelenkt", so dass er ungebremst kurz hinter der Bushaltestelle "Schier" in einen Einmündungsbereich fuhr und hier von einem Bus erfasst wurde. Dabei wurde er schwer verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers einem Krankenhaus zugeführt.

