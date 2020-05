Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, PKW aufgebrochen

Rheine (ots)

In der Nacht zum Dienstag (12.05.2020) sind im Wohngebebiet zwischen der Ochtruper Straße und der Berbomstiege zwei Autos aufgebrochen worden. Die beiden PKW waren in den Abendstunden, gegen 19.00 Uhr, an der Isselstraße und der Huntestraße abgestellt worden. Auf verschiedene Weise verschafften sich die Unbekannten Zugang zum Innern der Wagen. Darin suchten sie offenbar in erster Linie nach Bargeld und Wertsachen. Sie fanden kleinere Geldbeträge und nahmen zudem eine Sonnenbrille mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, Telefon 05971/938-4215.

