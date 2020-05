Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, zwei Feuer gemeldet

Rheine (ots)

Verschiedene Brände von Müllbehältnissen und -containern beschäftigen weiterhin die Polizei. Die Beamten setzen dabei auf Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Am Montagabend (11.05.2020), gegen 20.20 Uhr, war erneut am Kardinal-Galen-Ring eine Rauchentwicklung in einem 1100-Liter Altpapiercontainer gemeldet worden. Dort hatten in der Vergangenheit wiederholt Behältnisse gebrannt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Container wurde leicht beschädigt. Geringer Sachschaden, in Höhe von etwa 150 Euro, ist bei einem zweiten Brand an der Münsterstraße/Emsstraße entstanden. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die brennende Mülltonne löschen. Der Brand war um 21.40 Uhr gemeldet worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

