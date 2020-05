Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit Verletzten

Lengerich (ots)

Auf der Kreuzung Saerbecker Damm/Wechter Straße hat sich am Montagnachmittag (11.05.2020) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Ein 73-jähriger Lengericher war gegen 17.25 auf dem Saerbecker Damm aus Richtung Lengerich unterwegs. Beim Überqueren der vorfahrtberechtigten Wechter Straße kam es zur Kollision mit dem PKW einer 38-jährigen Frau aus Ladbergen, die auf der Wechter Straße in Richtung Ladbergen fuhr. Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen. Der 73-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum Osnabrück gebracht. Ein Rettungshubschrauber flog die Ladbergenerin ebenfalls in ein Osnabrücker Krankenhaus. Beide Fahrzeuge sind vollkommen beschädigt worden und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Sachschäden in Höhe von circa 15.000 Euro.

