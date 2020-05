Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Fahrzeugen

Rheine (ots)

Am Landersumer Weg haben Diebe aus einem PKW einen Akkuschrauber im Wert in 150 Euro entwendet. Die Unbekannten waren in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag (09.05.2020) am Werk. An der Rabinstraße haben unbekannte Täter aus einem geparkten PKW einen Laptop gestohlen. Hier waren die Täter in der Nacht zum Montag (11.05.2020) unterwegs. Auch an der Schweitzerstraße haben sich ungebetene Gäste in einem Auto aufgehalten. Aus dem Wagen stahlen sie ein Portmonee mit etwa 50 Euro Bargeld sowie diversen persönlichen Papieren. Die Polizei bittet verdächtige Beobachtungen mitzuteilen, Telefon 05971/938-4215.

