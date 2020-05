Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Raubdelikt

Rheine (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Rheine hielt sich am Sonntagabend (10.05.2020) gegen 18.05 Uhr mit einem Bekannten auf dem Borneplatz, Ecke Klosterstraße auf. Er stand neben seinem Fahrrad, um zu telefonieren. In dem Moment, als er das Handy wieder einstecken wollte, erhielt er von einem Unbekannten einen kräftigen Stoß in den Rücken, so dass er zu Boden stürzte. Nun nahm der Unbekannte das zu Boden gefallene Handy des Opfers an sich. Danach hob er auch sein Fahrrad auf und fuhr damit in Richtung Emsstraße davon. Ein Zeuge verfolgte den Dieb noch, verlor ihn aber an der Ecke Münsterstraße aus den Augen. Das Fahrrad konnte von den Beamten während der Fahndung am Bahnhof gefunden werden. Der Unbekannte war 15/16 Jahre alt, etwa 170 bis 175 cm groß, hatte eine schlanke Statur und kurze, schwarze Haare. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeanshose, einem schwarzen Pullover, darunter ein weißes T-Shirt. Er trug schwarze Schuhe. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Raub oder zu dem Unbekannten unter Telefon 05971/938-4215.

