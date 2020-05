Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unfallflucht, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Eine Autofahrerin hatte ihren schwarzen Skoda Kombi am Freitagnachmittag (08.05.2020), um 16.40 Uhr, auf dem Edeka-Parkplatz an der Staufenstraße/Lingener Damm abgestellt. Um 17.08 Uhr stellte sie fest, dass die gesamte linke Seite des Pkws beschädigt war. Es liegt ein erheblicher Sachschaden vor, der auf ungefähr 4000 Euro geschätzt wird. Da sich am geschädigten Fahrzeug weiße Fremdbarbe befand, dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln, das den Unfall verursacht hat und dann vom Unfallort geflüchtet ist. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Rheine unter folgender Rufnummer, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell