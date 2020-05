Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Feuer Grevener Straße

Ladbergen (ots)

In der Nacht zum Samstag (09.05.2020), gegen 02.35 Uhr, ist vom Gelände des EDEKA-Marktes an der Grevener Straße ein Feuer an einem Verkaufsstand gemeldet worden. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An der Front des Standes hatte an der zu öffnenden Metallklappe ein laminiertes Schild gebrannt. Durch die Hitzeentwicklung entstand leichter Sachschaden in Form von Rußanhaftungen und Verfärbungen. Der Schaden beträgt geschätzt etwa 500 Euro. Auf Grund der äußeren Umstände ist von einem vorsätzlichen Brandgeschehen auszugehen.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

