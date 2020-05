Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfall mit einer Schwerverletzten

Horstmar (ots)

An der Einmündung Borghorster Weg/ Steinfurter Straße L 550, der Verbindung von Steinfurt nach Laer, hat sich am Freitagmittag (08.05.2020) ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 13.00 Uhr wollte ein 39-jähriger Autofahrer aus Steinfurt vom Borghorster Weg nach links auf die Landstraße 550 abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 21-jährigen Motorradfahrerin, die auf der vorfahrtberechtigten Straße in Richtung Laer fuhr. Die junge Frau aus Steinfurt erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins Uniklinikum Münster. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt. Der Schaden am PKW beträgt etwa 2.500 Euro.

